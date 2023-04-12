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أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5.. «موكوس» يكشف وصية والدته

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عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم للجمهور ، قيام سليمة بمواصلة البحث عن شقيقها الذي اختفى الحلقات السابقة حيث تم بيعه مع الأطفال

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5.. «موكوس» يكشف وصية والدته
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:03 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم للجمهور ، قيام سليمة بمواصلة البحث عن شقيقها الذي اختفى الحلقات السابقة حيث تم بيعه مع الأطفال ، ويساعدها في عملية البحث موكوس_ محمد سلام_ بعد تمكنهما من دخول قصر السلطان طمعان _ خالد الصاوي .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5

كما قامت سليمة بسؤال موكوس عن سبب مساعدته لها فيخبرها أن هذه وصية والدته بمساعدة الغريبة حتى تتحقق النبؤة .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام  2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم،  خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:03 ص, الأربعاء, 12 أبريل 23