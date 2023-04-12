أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5.. «موكوس» يكشف وصية والدته

عرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم للجمهور ، قيام سليمة بمواصلة البحث عن شقيقها الذي اختفى الحلقات السابقة حيث تم بيعه مع الأطفال ، ويساعدها في عملية البحث موكوس_ محمد سلام_ بعد تمكنهما من دخول قصر السلطان طمعان _ خالد الصاوي .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 5

كما قامت سليمة بسؤال موكوس عن سبب مساعدته لها فيخبرها أن هذه وصية والدته بمساعدة الغريبة حتى تتحقق النبؤة .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.