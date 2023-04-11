أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4.. الكلب ينقذ «طمعان» من الموت

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 بطولة دنيا سمير غانم ، تعرض السلطان طمعان _ خالد الصاوي _ لمحاولة قتله في قصره حيث تم وضع سم له في الطعام ، لكن لانشغاله مع الأشخاص الموجودين بقصره تناول كلبه هذا الطعام المسموم ومات ، وبدأت عملية البحث عن الشخص الخائن الذي حاول قتل السلطان طمعان .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4

وعرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 أيضا ، إعجاب السلطان طمعان بصوت وغناء دنيا سمير غانم _ سليمة _ وقام بطلب منها أن تكون مطربة القصر الذي يعيش فيه ، وحينما دخله بدأت سليمة في البحث عن شقيقها الذي اختفى الحلقات السابقة وحينما عثر عليها الحراس فرت هاربة منهم .

كذلك قام الموكوس_ محمد سلام_ بدعوة سليمة على افطار ملوكي ، فقدم لها بقلوظ وزلاطية ونخوس لكنها رفضت تناول هذه الأطعمة لأنها لاتعرفها.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.