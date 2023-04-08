أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء دنيا سمير غانم في عالم غريب

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة النجمة دنيا سمير غانم ، اختفاء سليمة_دنيا سمير غانم _ وشقيقها في عالم غريب بعد قراءة دنيا وشقيقها للكتاب السحري ، وبدآ يتساءلان عن مكان تواجدهما دون أن يجيب عليهم أحد .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2

وعرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 أيضا ، كسر نظارة دنيا سمير غانم أثناء تجولها في هذا العالم “أرض النعمان” وفي لحظة معينة يختفي شقيقها عنها فتقوم بالبحث عنه ، وتقابل سليمة غادة طلعت خلال رحلة بحثها عن شقيقها ، وتحاول ان تقص شعرها لأنه يعجبها لكن يقوم محمد سلام بانقاذ دنيا منها ، وظهر النجم خالد الصاوي لأول مرة في أحداث الحلقة الثانية بشخصية السلطان طمعان .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.