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أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء دنيا سمير غانم في عالم غريب

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شهدت أحداث مسلسل جت سليمة  الحلقة 2 بطولة النجمة دنيا سمير غانم ، اختفاء سليمة_دنيا سمير غانم _ وشقيقها في عالم غريب بعد قراءة دنيا وشقيقها للكتاب السحري

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2.. اختفاء دنيا سمير غانم في عالم غريب
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:59 م, السبت, 8 أبريل 23

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة  الحلقة 2 بطولة النجمة دنيا سمير غانم ، اختفاء سليمة_دنيا سمير غانم _ وشقيقها في عالم غريب بعد قراءة دنيا وشقيقها للكتاب السحري ، وبدآ يتساءلان عن مكان تواجدهما دون أن يجيب عليهم أحد .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2

وعرضت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 2 أيضا ، كسر نظارة دنيا سمير غانم أثناء تجولها في هذا العالم “أرض النعمان” وفي لحظة معينة يختفي شقيقها عنها فتقوم بالبحث عنه ، وتقابل سليمة غادة طلعت خلال رحلة بحثها عن شقيقها ، وتحاول ان تقص شعرها لأنه يعجبها لكن يقوم محمد سلام بانقاذ دنيا منها ، وظهر النجم خالد الصاوي لأول مرة في أحداث الحلقة الثانية بشخصية السلطان طمعان .

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام  2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا،

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم،  خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:59 م, السبت, 8 أبريل 23