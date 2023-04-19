أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12 : ظهور ابنة دنيا سمير غانم وفخ الأميرة لطمعان

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12 بطولة دنيا سمير غانم اليوم ، لجوء السلطان طمعان _ خالد الصاوي _ للساحرة للاختفاء من الملكة والعودة لها في أقرب وقت ، قبل الامساك به من حراسها لتتحول العلاقة بينها وبين سليمة _ دنيا سمير غانم لصداقة .

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 12

وعرضت أحداث الحلقة أيضا ظهور ابنة دنيا سمير غانم لأول مرة ” كيلا” ، ومحاولة سليمة اقناع سيدة الأنوف بمحاولة خداعها من السلطان طمعان _ خالد الصاوي ، ونجحت سليمة في اقناعها ونصب فخ للسلطان طمعان نجحت منه باكتشاف أمره .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.