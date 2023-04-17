أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10.. القبض على رجال طمعان

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 بطولة دنيا سمير غانم ، قيام السلطان طمعان_ خالد الصاوي _ مساعدي الوزير _ سامي مغاوري_ لمحاولة التجسس على سليمة_ دنيا سمير غانم _ حينما ذهبت لمملكة الورد للقيام بمهمة التجسس بدلا من غراب الساحرة الذي لم يستطع تنفيذ هذه المهمة سابقة .

مسلسل جت سليمة الحلقة 10

وعرضت الحلقة أيضا محاولة سليمة وصديقها موكوس _ محمد سلام_ التخفي حتى لايتم اكتشاف أمرهم فقاموا بالدخول لغرفة الأميرة سيدة الأنوف_ سلوى خطاب_ والحصول على سبب خولها مملكة الورد ، وهو احدى فوصل الكتاب السحري حتى تستطيع تحرير شقيقها عمر من طمعان.

وتحدثت الأميرة سيدة الأنوف عن تنمرها خلال أيام طفولتها لـ”سليمة”، وفتحت قلبها لها، وحاولت «سليمة» مساعدة الأميرة على التخلص من حالتها النفسية السيئة وعدم تقبلها شكلها وأيضًا معاملتها السيئة للسيدات في المملكة، إذ حاولت التغيير من طباع الأميرة، وانتهت أحداث الحلقة بالقبض من سيدات الأميرة على الرجلين الذين أرسلهما طمعان ” سلقط وملقط” للتجسس على سليمة بعد اكتشافهم أنهما رجلين وليسا نساء برغم تخفيهم في زي نساء للدخول لمملكة الورد وذلك ممنوع في المملكة .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.