ثقافة وفنون

أحداث مسلسل توبة الحلقة 5..توبة يقرر ان يواجه ماضيه ويعد زوجته بعدم الوقوع فى الخطأ

  وقرر توبة اخفاء زوجته وابنه بعيد عن الاعين في منزل ميمي جمال بعد ما بدأ رحلة الانتقام .
رحاب صبحي 7:16 ص, الخميس, 7 أبريل 22 7:16 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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تابعنا في أحداث الحلقة 5 من مسلسل توبة محاولة خطف ابن توبة – عمرو سعد – وسرقة حقيبته ، وقد اخبر توبة زوجته لقا – أسماء أبو اليزيد – انه لن يتسامح مع من فعل ذلك ، كما يقرر توبة ان يواجه ماضيه الذى كان يخفيه طوال السنين الماضية .

 وتابعنا في الحلقة أيضا كيف هدد سيد الاجنبى – ماجد المصرى – ابراهيم – دياب – بعد ان اختطفه واستدعى والدته – عارفة عبد الرسول – بعد ان علم بماضيه المشبوه.

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  وقرر توبة اخفاء زوجته وابنه بعيد عن الاعين في منزل ميمي جمال بعد ما بدأ رحلة الانتقام .

الحلقة 5 من مسلسل توبة 2022

كما حاولت لقاء معرفة السر الذى يخفيه توبة عنها وسبب هروبهما من المنزل. وودع توبة زوجته لقاء وطلبت منه ان يوعدها الايقوم بفعل خاطئ وتهديه سبحه لتظل معه وهو بعيد عنها . مسلسل توبة بطولة عمرو سعد ، ماجد المصرى ، أسماء أبو اليزيد ، صبا مبارك ،محمد دياب ، ومن تأليف ورشة كتابة ملوك ، واخراج أحمد صالح.

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يعرض المسلسل حصريا على قناة MBC  مصر فى الساعة السابعة مساءً ويعاد فى الثالثة فجرا .

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بقلم رحاب صبحي

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