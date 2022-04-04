أحداث مسلسل توبة الحلقة 3 … إبراهيم يواجه توبة (فيديو )

يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة مع عمرو سعد، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك

أحداث مسلسل توبة الحلقة ٣ تبدأ بسفر إبراهيم – دياب – إلى بورسعيد للبحث عن أخيه توبة – عمرو سعد – ، ويستطيع معرفة مكانه بالفعل ويتوجه له لملاقاته .

وتكشف الأحداث عن العلاقة بين سيد الأجنبي – ماجد المصري – واخت زوجة توبة – رحاب الجمل – ويطلب منها جعل والدها يوافق على ترك منزلهم ليستطيع هدمه وبناء برج سكني مكانه ، كما يحاول يقنعها أن تقف في صفه لفضح توبة وجعل زوجته – أسماء أبو اليزيد – تكره .

يقرر توبة فتح مشروع جديد ، وبمساعدة اصدقائه يبدأ في جمع الأموال لبداية هذا المشروع .

يصل إبراهيم بالفعل لمكان تواجد توبة في نهاية الحلقة ، ويقابله دون أن يخبر زوجته أنهم اخوة ، ويكتشف المتفرجين من حديثهم أن توبة استولى على أموال كانوا قد سرقوها معا وأخفاها ، واخبره توبة عن مكانها وطلب منه ترك الأموال الحرام وأن يصبح شخص صالح ، ولكنه رفض هذه الفكرة تماما وعرض عليه العودة للعمل لمرة واحدة فقط ثم العودة لبورسعيد مرة آخري دون أن يدري أحد .

مواعيد مسلسل توبة

مسلسل توبة يعرض على قناة mbc مصر ، الساعة 1 ظهرا والإعادة الساعة 7 مساءا و الساعة 3 صباحا ، وعلى mbc مصر 2 يعرض الساعة 3 عصرا والإعادة 9 مساءا ، كما سيعرض على منصة شاهد vip .

يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة مع عمرو سعد، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح .

ويلعب عمرو سعد خلال احداث المسلسل دور شاب اسمه توبة يجمع بين حرفة الخراطة والتخصص في فتح الخزائن بطرق غير قانونية، فيما يؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق إبراهيم، الذي تتسم شخصيته بالعنف، ويبدو من البرومو أن عيون السلطات الأمنية تراقبهما عن كثب.

ومسلسل توبة تدور أحداثه في منطقة شعبية في بورسعيد،ويعيش توبة وسط الحارة بعدما ترك ماضيه المليء بالجرائم، بحثا عن بداية جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغص عليه حياته الجديدة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة .