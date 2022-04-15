أحداث مسلسل توبة الحلقة 14.. «توبة» ينفذ خطة للانتقام من «سيد الأجنبى»

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل توبة ببدء توبة –عمرو سعد- لتنفيذ خطة للانتقام من سيد الاجنبى ،الذي قتل زوجته لقا -أسماء أبو اليزيد- ووالده –عبد العزيز مخيون – كما جاء في المسلسل ذهاب توبة إلى خاله طرزان للعمل معه مجددًا.

ويذهب ابن توبة إلى بورسعيد مرة أخرى للعيش مع أم سيحا- أنتصار- في الوقت الذي اختار نجل توبة العيش مع أم سيحا، وليس مع أهل والدته بسبب تردد سيد الأجنبي على منزل جده.

ويدخل دياب في علاقة مع زوجة خاله طرازان حيث اتفقا أن تنجب من خاله حتى يحصلا على ورثه.

وشهدت الحلقة، حديث مطول بين إحسان -صبا مبارك- وتوبة حيث استعادت ذكرياتها معه قبل هروبة وطالبته بالعودة مرة اخري لبعضهما البعض.

في الوقت الذي رفض عمرو سعد رجوعهما ، معللا أنه قد زاد به الحمل والتعب وعليه العديد من المشكلات ولكن صبا مبارك أصرت على رجوعهما.

الحلقة 14 من مسلسل توبة رمضان 2022

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

وتدور قصة مسلسل توبة في منطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته توبة ، وسط أهل الحارة منذ سبع سنوات، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد توبة لينغص عليه صفو حياته.