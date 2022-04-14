أحداث مسلسل توبة الحلقة 12..إحسان تلقت ضربة قوية من حبيبها بعدما أكتشفت أنه متزوج

لقاء ملئ بالمشاعر بين إحسان وتوبة في قسم الشرطة استرجعت فيه الماضي وتعهدت بعدم تركه

شهدت الحلقة 12 من مسلسل توبة نجاح خطة إحسان _ صبا مبارك _في الاتفاق مع تجار السوق للتخلص من سيطرة طرزان _ محمد لطفى _ على السوق

وكانت ضربتها الثانية لخطة طرزان للسيطرة على توبة _عمرو سعد _ بعدما باعت ذهبها لتوكيل محامى لإخراجه من السجن ، إلا أن احسان تلقت ضربة قوية من حبيبها بعدما اكتشفت انه متزوج ولديه طفل و ذلك عند زيارتها لوالده لطلب يده للزواج .

الحلقة 12 من مسلسل توبة رمضان 2022

كما تمكن سيد الأجنبي _ ماجد المصري _ من العثور على مكان لؤه طليقة توبة و التي كان سيد الأجنبي قد عقد قرانه عليها غصبا عنها، ووجدها في منزل والد توبة.

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت لقاء ملئ بالمشاعر بين إحسان وتوبة في قسم الشرطة استرجعت فيه الماضي وتعهدت له بعدم تركه واتفاقها مع التجار للتخلص من سيطرة طرزان على السوق.

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

تدور قصة مسلسل توبة في منطقة شعبية مصرية بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته توبة ، وسط أهل الحارة منذ سبع سنوات، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد توبة لينغص عليه صفو حياته.