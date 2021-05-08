أحداث مسلسل النمر الحلقة 25..رصاصة من مجهول تقتل الشيمى قبل أن يعترف لعبد الله

بدأت أحداث (مسلسل النمر) الحلقة 25 : بذهاب كل من الشيمى ( محمد رياض ) وعنتر الحلق ( بيومى فؤاد )، والحاوى ( أحمد حلاوة ) الى معرض الذهب الخاص بالنمر ( محمد امام )، لكن قابلهم النمر مقابله سيئة وسخر منهم ووصفهم بلصوص الصاغة، مما جعل عنتر ينفعل عليه ولكن بعد مشادة كلامية انصرفوا عنه.

وبعدها تهجم شخصان ملثمان على محل النمر واطلقا النار عليه هو وسكلانس (محمود حافظ )، لكن النمر تبادل إطلاق النار معهما، وهرب الاثنان على موتوسيكل بعد اصابة احدهما ، ثم خرج النمر للصاغة وهددهم أنه سينتقم منهم .

كما تبين بعد ذلك أن من قام بتأجير الملثمين لقتل النمر هو عنتر الحلق (بيومى فؤاد ) ، وهدده الشيمى ( محمد رياض ) أن يبعد عن عبد الله ،وعندما جاءت الشرطة للنمر تسأله عن الشخص الذى يتهمه بفعل ذلك قال لهم أنه ليس لديه أعداء ، لكنه يشك أن النمر هو الذى قام بذلك .

كما ذهب عبد الله (محمد إمام ) للمخزن الذى كان به الشيمى (محمد رياض) وكان يحمل معه 20 مليون جنيه ، و هدده عبد الله بالقتل ، لكن أكد له الشيمى انه لم يكن وراء قتل أخيه ماهر ، واعترف له ان غلطته الوحيدة هى انه طمع فى الذهب والنقود .

وأنتهت الحلقة بتهديد عبد الله أنه سيقتل الشيمى ويسأله عن الماسة التى سرقوها من أبيه ماهر رضوان .

مجهول يطلق النار على الشيمى

ويقرر الشيمى ان يعترف بكل الحقيقة لعبد الله ، لكن قبل ان يعترف عن من الذى قتل ماهر، يطلق عليه مجهول النار عليه ، وتنتهى الحلقة ببلاغ ملك (هنا الزاهد) عن سرقة وقتل والدها.

وتناولت أحداث الحلقة أمس ، نجاة النمر (محمد إمام) من فخ أعدته شمس الحلق( نيرمين الفقى) مع عصابة الصاغة أثناء عمله فى الالماظ المهرب .

ورافق خالد الشيمى وحسن الحلق الشرطة أثناء مرور سيارة النمر ورفاقه، وتوقيف الشرطة لهم، وتفتيشهم بناء على اتهام خالد وحسن للنمر بعمله فى الألماظ المهرب،لكن تكتشف الشرطة أن البلاغ كاذب وعدم وجود ألماظ مع النمر.

ونصب النمر كمين لخالد الشيمى وحسن الحلق، ويكشف لهما أنه قرأ مخططهم للإيقاع به وقام بإخفاء الألماظ فى سيارتهما، ثم يستخرج النمر الألماظ من سيارتهما ويوبخهما

وأكتشف خالد الشيمى وحسن الحلق، أنهما تم الإيقاع بهما، ويوجه لهما النمر رسالة لوالدهما (كل واحد فيكم يرجع يسلم على أبوه ) ويقول له ( اللى فاكر إن النمر طيب يبقى كل سنة وهو طيب )



وطلبت شمس من أحد رجالها تجهيز خنجر، وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفل، وأعطته علبة طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجرا فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل أبوه.

مسلسل النمر بطولة : محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة حيث تشتعل الصراعات بين كبار التجار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين .

موعد عرض مسلسل النمر مسلسل على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15 ، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30 .