أحداث مسلسل النمر الحلقة 23.. عبد الله رضوان يشترى معرض الشيمى (فيديو)

تقابل شمس (نرمين الفقى) ، عدوى تاجر الألماظ بعدما علمت أنه باعها لعبد الله وتهدده بأن جزاء الخيانة الموت، فيذكرها أن هى من بدأت الخيانة عندما باعت ماهر رضوان قبل ذلك، وتعلم شمس من خلال أحد رجاله أن عبد الله سيقوم بأكبر عملية له.

أحداث (مسلسل النمر) الحلقة 23 : بعد أن ضربت فريدة (ولاء الشريف) حسن (خالد أنور) بالسكين،أتصلت فريدة بخالد (مؤمن نور) زوجها على الفور وحكت له ما فعلت، فذهب لها ونقل حسن للمستشفى ، لكن استطاع الأطباء أن ينقذوه وبعدما أفاق سأله الضابط عن الحادث فقال له انه بسبب سقوطه فوق سكينة المطبخ.

و اندهش والده عنتر الحلق (بيومى فؤاد) لما قاله، فصرح له حسن أن فريدة لم تقصد قتله وانه يحب فريدة ،لكن قد وقع عليها ظلم وهى تظن أنه من قام بإجهاضها ولكنه يشك أن النمر هو من قام بالتخطيط لكل ذلك.

ومن جانبها ، تقابل شمس (نرمين الفقى) ، عدوى تاجر الألماظ بعدما علمت أنه باعها لعبد الله وتهدده بأن جزاء الخيانة الموت، فيذكرها أن هى من بدأت الخيانة عندما باعت ماهر رضوان قبل ذلك، وتعلم شمس من خلال أحد رجاله أن عبد الله سيقوم بأكبر عملية له.

وتذهب المهندسة عبير للشيمى كى توقع عقد بيع معرض الزمالك مع المشترى، ويكتشف الشيمى أن المشترى هو عبد الله رضوان (محمد إمام )فيرفض أن يييع لأن المعرض يساوى أكثر من المبلغ الذى حدده له، فيقرر عبد الله أن يرفع المبلغ 5 ملايين جنيه ويضطر الشيمى على الموافقة حتى يستطيع أن يدفع الشرط الجزائى لشريكه فى المول، والذى نكتشف بعد ذلك أنه أحد رجال عبد الله ، كما تعمل المهندسة عبير أيضا معهم ويعيد النقود لعبد الله مرة أخرى.

مسلسل النمر بطولة : محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة حيث تشتعل الصراعات بين كبار التجار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين .

مسلسل النمر الحلقة 23

مسلسل النمر الحلقة 23

موعد عرض مسلسل النمر مسلسل على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15 ، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30 .