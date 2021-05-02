أحداث مسلسل النمر الحلقة 19..عامر يعترف لشمس الحلق أنه يعمل مع النمر

ذهب نوح وملك إلى مكان والدتها، وأخذهم نوح إلى مكان آمن، بعد مساعدة الحمبولى وسكلانس (محمود حافظ)، وفوجئت ملك بأن نصر (حجاج عبد العظيم) يعمل مع النمر منذ 20 عاما

أحداث مسلسل النمر الحلقة 19 : بدأت الحلقة من مسلسل النمر بحديث عامر (أحمد عبد الله ) مع شمس الحلق (نيرمين الفقى ) أنه يعمل مع النمر ثم سألته شمس من هو النمر قال لها أنه لايراه ولايعرفه ويتحدث معه عن طريق الرسائل فقط ومايريده النمر هو معرفة مايدور فى الصاغة .

واعترف عامر انه عندما جنده النمر قال له هحرق قلبك على امك واختك ثم ردت عليه شمس (نيرمين الفقى ) لو بتضحك عليا انا كمان هحرق قلبك على امك واختك وعيالها .

كما طلبت شمس من عامر انها تريد معرفة مكان النمر وهتعطيه مبلغ عمره ماحصل عليه فى حياته مؤكدة له أن ليلة النمر أقتربت.

ذهب على الحاوى إلى نوح (محمد إمام )، ليعترف له أنه من سرق أموال والدته شمس الحلق (نيرمين الفقى ) ، مشيرًا إلى أنه يريد من نوح مساعدته فى إنشاء مشروع كبير داخل الصاغة لمنافسة الكبار.

وواصل نوح (محمد إمام ) بحثه عن والدة ملك (هنا الزاهد )، حتى توصل إلى سر الطبيب صاحب مستشفى الأمراض النفسية، بأنه مزور شهادته، فاتفق على معرفة مكان والدة ملك مقابل عدم كشف سره.

وذهب نوح وملك إلى مكان والدتها، وأخذهم نوح إلى مكان آمن، بعد مساعدة الحمبولى وسكلانس (محمود حافظ)، وفوجئت ملك بأن نصر (حجاج عبد العظيم) يعمل مع النمر منذ 20 عاما ، كما شكرت ملك (هنا الزاهد ) نوح (محمد إمام ) على كل مافعله معاها وقال لها نوح انتى اللى علمتينى انى لا أحكم على الامور من الخارج .

وذهبت شمس الحلق (نيرمين الفقى) إلى الشيمى (محمد رياض)، وطلبت منه أموال التأمين على الماكينات التى سرقها النمر.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل : في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة.

موعد عرض مسلسل النمر مسلسل على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15 ، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30 مشهد من الحلقة 19 من مسلسل النمر