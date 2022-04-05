أحداث مسلسل المشوار الحلقة 4 .. مصير مجهول لورد ورحيم (فيديو)

تبدأ أحداث مسلسل المشوار الحلقة ٤ بنجاح ماهر - محمد رمضان - وزوجته ورد - دينا الشربيني - ومعهم نجلهم رحيم من الرجال الذين كانوا يطاردونهم لاخذ الحقيبة التي بحوزتهم

تبدأ أحداث مسلسل المشوار الحلقة ٤ بنجاح ماهر – محمد رمضان – وزوجته ورد – دينا الشربيني – ومعهم نجلهم رحيم من الرجال الذين كانوا يطاردونهم لاخذ الحقيبة التي بحوزتهم .

ووصل ماهر وورد لمكان تصليح الترام وقرروا المكوث هناك حتى تهدأ الأمور و يستطيعوا الخروج مرة أخرى للبحث عن مكان آمن يمكن التواجد فيه مؤقتا . واقترحت ورد على ماهر الخروج بمفرده لتغيير بعض الدولارات نظرا لعدم وجود أموال معهم ، وليحضر بعض الطعام لها ولرحيم .

وبالفعل استطاع ماهر تغيير بعض الدولارات ولكن الصدفة ستجعله يقابل كمين ويقبض عليه بتهمة تشابه الأسماء بينه وبين مجرم آخر ويذهب مع القوة الأمنية لقسم الشرطة ..

كما تواجه ورد ليلة صعبة مع نجلها رحيم بعد حضور العديد من الشباب لتعاطي المخدرات في مكان تصليح الترام ، وتختبي حتى الصباح دون أن يظهر ماهر ولا يتصل بها .

تضطر ورد لأخذ الحقائب وتترك المكان مع طلوع الشمس ، وتخبررحيم انهم سيتركون المكان ، وان والده سيتصل بهم عندما يصل ولا يجدهم . كما يتضح أن ماهر مقبوض عليه ظلم ويخرج من القسم ولكنه الآن في مكان وورد ورحيم في مكان آخر ..

مواعيد مسلسل المشوار

مواعيد مسلسل المشوار ، يعرض على قنوات dmc و dmc دراما ، و قناة mbc1 وأيضا على منصتي shahid و watch it ، dmc عن مواعيد العرض الأول الساعة 6.30 مساءا ، والاعادة 11.30 مساءا و 11 صباحا ، وعلى dmc دراما يعرض الساعة 8.10 مساء .

تشارك محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار الفنانة دينا الشربيني ، و بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر .

محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار يجسدان دور الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.