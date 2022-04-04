أحداث مسلسل المشوار الحلقة 3 .. منصور ينجح في تهريب ماهر وورد (فيديو)

أحداث مسلسل المشوار الحلقة ٣ .. بعد أن عرف الرجال التابعين لوجيه – أحمد كمال – مكان ماهر – محمد رمضان – وزوجته ورد – دينا الشربيني – والتوجه للشركة التي يعملان فيها لإمساكهما ، قام ماهر بالإتصال بالاسطي منصور سائق السيارة النقل بالشركة ، والذي ساعدهم للخروج من الشركة ونجح بالفعل في ذلك ..

وتوجه ماهر و ورد لمكان نجلهم رحيم وهرولوا لمنزل خالة ماهر – التي كانوا يمكثون معها بالإسكندرية – وقاموا بتجميع ملابسهم والشنطة التي بها الدولارات ، وهرولوا من المنزل بسرعة .

وكانت الحلقة عبارة عن مطاردة بين ماهر وورد والرجال التابعين لوجيه حتى وصلوا لمكان آمن في النهاية .

وتحدث أحد الرجال التابعين لوجيه مع سيدة على الجانب الآخر لم يعرف المتفرجين هويتها وهو ما ستكشفه الحلقات القادمة ..

مواعيد مسلسل المشوار

مواعيد مسلسل المشوار على قنوات dmc و dmc دراما، وأيضا على منصتي shahid و watch it ، وأعلنت قناة dmc عن مواعيد العرض الأول الساعة 6.30 مساءا ، والاعادة 11.30 مساءا و 11 صباحا ، وعلى dmc دراما يعرض الساعة 8.10 مساءا .

يشارك محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار دينا الشربيني ، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما ابراهيم

المسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر .

يجسد محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار دوري الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالي الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق ، حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات