أحداث مسلسل المشوار الحلقة 2 … القبض على وجيه بتهمة تجارة الآثار (فيديو)

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 2 ، بدأت بماهر _ محمد رمضان _ وورد _ دينا الشربيني _ وهما مايزالان على حالتهما الفقيرة وعملهما بشركة الملاحة بالاسكندرية .

ورغم أن ورد كانت تغلق هاتفها إلا أنها اشتاقت لأختها الأكبر منها _ سماء إبراهيم _ وفتحت الهاتف للاتصال بها ، وهو ماجعل مجدي بيه _ أحمد كمال _ يحاول الإتصال بها ، وأرسل لها رسالة صوتية يطلب منها العودة مقابل الحصول على أي مبلغ تريده .

وفي هذه الأثناء يظهر المقدم علاء _ أحمد مجدي_ ليقوم بالقبض على مجدي بعد تفتيش منزله بتهمة التجارة في الآثار، وهو ما يجعل المتفرجين يكتشفون بداية علاقة ماهر وزوجته ورد بمجموعة تجار الآثار ، ومعرفة سبب هروبهما من القاهرة للإسكندرية .

ويظهر ماهر وهو يفتح الشنطة التي بحوزتهما ويخرج منها رزمة من الدولارات ، وبمجرد إخراج بعض الدولارات فوجئ بدخول أحد الأشخاص عليه وانتهت الحلقة مع عدم الكشف عن هوية هذا الشخص .

مواعيد مسلسل المشوار

مواعيد مسلسل المشوار على قنوات dmc و dmc دراما، وأيضا على منصتي shahid و watch it ، وأعلنت قناة dmc عن مواعيد العرض الأول الساعة 6.30 مساءا ، والإعادة 11.30 مساءا و 11 صباحا ، وعلى dmc دراما يعرض الساعة 8.10 مساءا .



يشارك محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار دينا الشريني ، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم

المسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر .

يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار دوري الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق ، حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.