أحداث مسلسل المداح الحلقة 9 : خالد زكي يخبر صابر المداح بسر هزيمته للجن ورحاب تتشاجر معه

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 9 اليوم بطولة حمادة هلال ، قيام عماد دكتور إبراهيم _ خالد زكي _ بتقديم برنامجه على السوشيال ميديا ، ويقوم صابر المداح _ حمادة هلال_ بإخبار تاج _ يسرى اللوزي_ عما يحدث معه ويقوم الجن بتحذير حمزة _ محمد مهران_ من أذيته لجنين أمينة_ سلمى أبو ضيف_ بعد ذهابها للمغارة من أجل رؤيتها لجمال.

أحداث مسلسل المداح الحلقة 9

وشهدت أيضا مشاجرة رحاب مع صابر المداح لمشاهدتها له مع تاج ، ويعثر كل من صابر وتاج على خريطة للمغارة ويقوم دكتور إبراهيم _ خالد زكي _ بإخبار صابر أن العلامة المسحورة في يده ستقوم بإيصاله لكتاب مهم للجن وسيكون مدفونا بمقبرة فرعونية ولو وجده سيستطيع هزيمة الجن.

مسلسل المداح تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج ، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم محمد رياض ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي.