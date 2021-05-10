ثقافة وفنون

أحداث مسلسل المداح الحلقة 28 : صابر يهدد عبد الرازق وحسن يقتله في مناقشة حادة بينهما

يعرض مسلسل المداح يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 28 مقابلة عمرو الصحفي" عمرو رمزي" مع صابر " حمادة هلال" في فيلته واخبره صابر ان فيفي كانت تريد أموال وانه قام باعطائها وطلب منه ان يشغل عقول الناس بشئ اخر غير…

أحمد حمدي 8:07 ص, الأثنين, 10 مايو 21 8:07 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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يعرض مسلسل المداح يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 28 مقابلة عمرو الصحفي” عمرو رمزي” مع صابر ” حمادة هلال” في فيلته واخبره صابر ان فيفي كانت تريد أموال وانه قام باعطائها وطلب منه ان يشغل عقول الناس بشئ اخر غير قصة فيفي ، حيث حكت فيفي لصابر ما حدث عند ولادته، وتقابل الشيخ سلام وتطلب منه أن يكتب ابنهما باسمه ويرفض سلام، ويطلب منها أن تنفذ خطته وهي أن تترك ابنها على باب المسجد ويجده هو ويطلب من الناس أن يربيه وفعلت كما قال لها، وأنه أعطاها مقابل ذلك 100 جنيه، فيعاتبها صابر ويقول لها فعلتي ذلك مقابل 100 جنيه ولماذا لم تأتي لزيارتي، لترد عليه سريعًا وتقول أنها جاءت ولكن سلام ابعدها وهددها.

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فتدخل  الست صفاء على زوجها الشيخ سلام لتجده يُصلي و تسأله عن كثرة صلاته  بغير موعدها ، فيتذكر ما حدث بينه وبين فيفي زمان، ويقول لها وهو شارد الذهن  أنه يتقرب إلى الله بهذه الصلاة.

كما يطلب صابر من شقيقه حسن أن يعطي مبلغًا من المال ليس بقليل لعبد الرازق ، كي لا يحدث الفتنة في البلد ويقول للست صفاء أن الشيخ سلام هو والد صابر الشرعي، فيذهب صابر لعبد الرازق ويهدده ألا ينطق بكلمة فيغضب عبد الرازق ويطلب 5 مليون جنيه وليس هذا المبلغ، ويحدث بينهم مناقشة حادة .

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يحاول عبد الرازق أن يضرب حسن فمسك بحجر كبير ولكن حسن دافع عن نفسه وأخذه منه وضربه به وسقط قتيلًا، فأسرع بالاتصال بصابر وطلب منه أن يأتيه بسرعة.

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا اعادة ثانية في اليوم.

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بقلم أحمد حمدي

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