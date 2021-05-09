أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 : صراع بين الشيخ مصباح وصابر يتعرف على والده الحقيقي

يعرض مسلسل المداح يوميا ، وشهدت الحلقة 27 بالدخول في صراع بين صابر المداح " حمادة هلال" مع الشيخ مصباح، الذي اتهمه بالخيانة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما علم صابر ان مصباح قام بالتخطيط له بنشر فيديو على مواقع التواصل…

يعرض مسلسل المداح يوميا ، وشهدت الحلقة 27 بالدخول في صراع بين صابر المداح ” حمادة هلال” مع الشيخ مصباح، الذي اتهمه بالخيانة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما علم صابر ان مصباح قام بالتخطيط له بنشر فيديو على مواقع التواصل يثبت فيه ان هناك امرأة تدعى فيفي هي والدة صابر وكانت متزوجة من غالب الذي قام بدوره الفنان جمال عبد الناصر .

كما ذهبت «رحاب» التي تجسد شخصيتها نسرين طافش، إلى صابر لتصل معه إلى حل بشأن المرأة التي تزعم أنّها والدته وزوجة والدها غالب والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، ليفاجئ صابر بفيديو يتضمن إفادة من امرأة بأنّها والدة صابر المداح.

وبعد ذلك يتأكد صابر أن الشيخ مصباح هو الذي خطط لإذاعة هذا الفيديو، ويأمر بإحضار المرأة التي ظهرت في الفيديو الأول ليطلب منها أن تصور فيديو آخر تنفي خلاله هذه الشهادة، كما يأمر الشيخ مصباح بتصوير فيديو يظهر خلاله ينفي كل ما ردده عنه.

وتنتهي أحداث الحلقة بحضور رجل من أهل القرية إلى منزل صابر المداح ليخبره بقصة المرأة فيفي والتي تدعي أنّها والدته، كما يصل الصحفي «عمرو» ويجسد شخصيته عمرو رمزي، إلى عنوان منزلها، ليطلب منه صابر أن يتتبع أثرها ويتأكد من وجودها.

كما يتأكد صابر من والده الشرعي والحقيقي وهو الشيخ سلام الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير في المسلسل .

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا اعادة ثانية في اليوم التالي .