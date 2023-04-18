أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 : القبض على منال بتهمة قتل دجال

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 بطولة حمادة هلال اليوم ، قيام رحاب زوجة صابر_ هبة مجدي _ بمحاولة قتل طفلها ابن صابر المداح ، ويعود لدكتور ابراهيم من جديد ويتم القبض على منال بعد تورطها في جريمة قتل الدجال ” عمار” بعد وجود جثته بجانب منزلها .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 27

وعرضت أحداث الحلقة أيضا اخبار دكتور ابراهيم صابر أن الله كشف له حقيقة الأمير في الوقت المناسب ويجب أن يتحلى بالصبر على حتى ينقذ أبنه من شرور الجن وأعوانهم ، وأخبرت سهيلة _هايدي رفعت_ شقيقها زين _ محمد عز_ أن ابن صابر _ عز _ تم اختطافه وأخبرته أحلام أنه ليس لها يدا في اختطافه لكن لايصدق حديثها ، ورفض حسن شقيق صابر _ خالد سرحان_ الاعتارف على نفسه أنه من قام بقتل الدجال بالخطأ وتبرئة زوجته من هذه التهمة.

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج بطولة كوكبة من الفنانين منهم يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومحمد رياض .