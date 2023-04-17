أحداث مسلسل المداح الحلقة 26.. قرين صابر يحاول ضمه لعالم الجن

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 26 بطولة حمادة هلال ، ذهاب صابر لمقابلة تاج _ يسرى اللوزي _ وقام بسرد مواقف تعرض لها بدء من مسألة خطف ابنه لتؤكد له أنها ستقف بجانبه لمساعدته ولن تبتعد عنه الا لو طلب هو منها ذلك .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 26

وعرضت الحلقة قيام رحاب زوجة صابر _ رحاب مجدي _ بالبحث عن ابنها المخطوف عليى أيدي أمينة _ سلمى أبو ضيف _ وتقوم بالذهاب لأهل أمينة باحدى الفنادق وتهددهم ، ليؤكد لها خال أمينة الحاج سليم _ أحمد ماهر_ انها لايعرف عنها شيئا ، ويظهر قرين صابر لزوجته رجاب وتصاب بصدمة كبيرة وتفقد الوعي ، ويواجه صابر قرينه الذي يرغب في ضمه لعالم الجن لكن صابر يرفض ذلك لايمانه الشديد بربنا ، ويلتقي عماد _ تامر شلتوت_ بصابر ويثبت له نواياه الحسنة تجاهه ويطلب منه أن يثق فيه ويؤكد له مساعدته في العثور على ابنه عز وأن سبب ذلك أمينة لكن يرفض ابر ذلك ليؤكد له أن القدر هو مادفعه لزيارة مولد سيدي القناوي ثم تعرفه على قصة أمينة والمغارة المسحورة والجن العاشق فقرر مساعدتها .

ويطلب منه عماد تفسير المكتوب وترجمته ليستطيع التغلب على الجن والنجاة منهم .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج بطولة كوكبة من الفنانين منهم يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومحمد رياض .