أحداث مسلسل المداح الحلقة 25.. صابر يكتشف أن أمه كانت راقصة ومتزوجة من غالب سابقًا

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.

يعرض مسلسل المداح على قنوات النهار في شهر رمضان، وشهدت الحلقة 25 منه قيام سيدة مسنة بالبحث عن صابر المداح “حمادة هلال” بطل العمل لاخباره عن رغبة والدته لرؤيته وتقابل رحاب “نسرين طافش” صدفة وتتعرف منها على بعض المعلومات عن أمه التي كانت تعمل راقصة في الماضي، وتخبر بذلك عز شقيق حسن “هادي خفاجة” ليتمكن من إقناع زين “محمد عز” زوج رحاب برفض زواج شقيقته سهيلة من صابر المداح.

وشهدت الحلقة كذلك أخبار سهيلة لصديقاتها عن كون صابر المداح ذهب لشقيقها زين وطلبه الزواج منها، وتطورت أحداث الحلقة بقيام منال “دنيا عبد العزيز” بالذهاب لحسن “خالد سرحان” أحد أشقاء صابر؛ في محاولة منها لتستدرجه للزواج منها لكن لم ينفذ لها رغبتها.

وانتهت الحلقة 25 بذهاب حمادة هلال إلى منزل نسرين طافش، فيجدها تبكي وتخبره عن سر لم يكن يضعه في الحسبان، وهو أن والدها “غالب” الذي قدم دوره في الحلقات الأولى للعمل الفنان جمال عبد الناصر كان متزوجًا من والدته الراقصة.

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.