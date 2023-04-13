أحداث مسلسل المداح الحلقة 22 : صابر يقتل جنين أمينة بمساعدة الجن العاشق

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 22 بطولة حمادة هلال ، قيام صابر المداح بقتل جنين أمينة من الجن العاشق _ سلمى أبو ضيف_ بعد أن أمره الأمير بذلك_ عبد العزيز مخيون_ فأخبره أن الشر يحيطه في منزله فقام صابر بقتل الجنين لكونه من الجن العاشق .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 22

وعرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 22 أيضا ، قيام أحلام_ رانيا فريد شوقي _ بعمل سفلي من أجل السيطرة على منال _ دنيا عبد العزيز _ وتحاول ان تحدث مشاكل بين صابر وزوجته رحاب _ هبة مجدي .

كما قام الأمير بتوقيع عقدا مع الجن هايم_ محمد رياض_ وأخبره أنه لولا تدخل عشيرة الجن لكان يمكنه السيطرة على صابر فيخبره هايم أن هناك أمرا متفق عليه يجب تنفيذه والوقت تأخر في ذلك .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج بطولة كوكبة من الفنانين منهم يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومحمد رياض .