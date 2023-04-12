أحداث مسلسل المداح الحلقة 21.. رحاب تخطط للهرب للمرة الثانية

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 21 اليوم بطولة حمادة هلال ، قيام رحاب_ هبة مجدي_ زوجة صابر بالتحدث مع والدتها انها ستقوم بالهرب مرة ثانية مع طفلهما عز خوفا من زوجها صابر ان يقوم بقتل الطفل .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 21

وعرضت أحداث الحلقة 21 لمسلسل المداح أيضا ، ذهاب الجن هايم _ محمد رياض لمنزل صابر ويخبره هايم أنه يعرفه منذ أيام أبو الخير فيتيقن صابر أن هايم يتبع عشيرة الجن وهو السبب في قتل شقيقته هبة _ هلا السعيد _ لأمه وحبس شقيقته .

وقام عماد بالذهاب لتاج _ يسرى اللوزي_ حتى يكشف لها لقاءه مع صابر فيتفاجأ أنها تحب صابر وذلك سببا في تخطيط عما لأذيته ، ويعود الأمير _ عبد العزيز مخيون _ لمنزله ويقوم بتحصين نفسه من الجن ويخبر عصام ان الجن هايم سببا لما حدث له .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .