أحداث مسلسل المداح الحلقة 20.. صابر يشك في تبعية عماد للجن

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 20 بطولة حمادة هلال ، قيام أحلام _ رانيا فريد شوقي_ باللجزء للسحر لعمل حجاب لضرتها منال _ دنيا عبد العزيز _ وتقوم بوضعه بمرتبة سريرها أثناء انشغالها باللعب مع ابنتها الصغرى ، وشهدت أحداث الحلقة 20 أيضا ، قيام الجن هايم _ محمد رياض_ بتنفيذ خطته حيث يقوم عبد الرازق _ صبحي خليل_ باستدراج توفيق العبيط لقتله بالمنزل المهجور المتواجد به مقبرة فرعوية وتقديم دمه قربانا لحراسها التي عثر عليها حسن شقيق صابر _ خالد سرحان_ لكن الأخير يرفض قتل توفيق ويسعى للتفكير في أمر آخر لفتح المقبرة .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 20

ويظهر الأمير فجأة _ عبد العزيز مخيون_ بعد انضمامه للجن واختفاؤه الحلقات الماضية في ظروف غامضة بعد أن قام بتشكيك صابر في نسب طفله عز بتخطيط من الجن، وتسعى منال للتخلص من ضرتها أحلام بعد اكتشافها خيانتها لها ولشقيقتها رحاب زوجة صابر _ هبة مجدي.

وتحدث مواجهة بين صابر والجن عماد _ تامر شلتوت_ بعدما تدخل كل من دكتور ابراهيم _ خالد زكي وشقيق صابر حسن لإنهاء الغموض حول عماد _ برغم اقناع عماد لصابر أن اسمه وليد وعمل كمهندس كمبيوتر وأن عماد مات منذ سنوات ليشك صابر انه تابع للجن أيضا .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .