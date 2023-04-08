أحداث مسلسل المداح الحلقة 18.. أحلام تطلب من عز التقرب من زوجة صابر

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 18 بطولة حمادة هلال اليوم ، قيام تاج_ يسرى اللوزي_ بالذهاب لصابر _ حمادة هلال _ لتجعله يتحدث لدكتور ابراهيم _ خالد زكي _ الذي أخبره أنه عثر على الخريطة الكاملة للمغارة لكن دون ان يستطع تحديد المكان ، مؤكدا لها أنها خاصة بملك فرعوني فيؤكد صابر لها أنه مهتم فقط بانقاذ زوجته وابنه ” عز” فقط .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 18

ويذهب زين _محمد عز_ لرحاب زوجة صابر _ هبة مجدي _ وتكون أحلام _ رانيا فريد شوقي _ في انتظاره ، وتطلب من عز التحدث مع رحاب والتقرب منها لكي يتزوجها عندما تترك صابر ، وتتحدث أمينة _ سلمى أبو ضيف_ مع صديقها سحر لتخبرها أنها بخير لكن تعاني من ظهور كوابيس وخوف تعيشها كل ليلة لتبلغها صديقتها سحر أنها تقوم بالتصرف بشكل خاطئ ولابد من مواجهة شقيقها حمزة _ أحمد كشك .

ويقوم جمال_ محمد مهران_ بسؤال صابر عن مكان أمينة ، ويحذره صابر من وجود حمزة شقيقها وخالها الحج سليم _ أحمد ماهر في البلد .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .