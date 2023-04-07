أحداث مسلسل المداح الحلقة 16: تاج تتآمر مع الجن عماد ضد صابر ويقوم بتهريب أمينة لمنزله بالفيوم

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 16 بطولة حمادة هلال، تآمر تاج _ يسرى اللوزي_ مع الجن عماد _ تامر شلتوت_ على صابر وتدبير مؤامرة له.

كما عرضت أيضا تهرب أحلام _ رانيا فريد شوقي_ من رحاب زوجة صابر _ هبة مجدي _ أنها لن تستطيع الذهاب لها في المنزل الذي تقيم فيه رحاب وأحضرته لها أحلام الحلقات السابقة بعد هروبها من منزل زوجها صابر برفقة طفلهما ” عز” خوفا أن يقتله صابر بعد رؤية الأمير _ عبد العزيز مخيون_ له وأخبرهما انه ليس ابنهما .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 16

وشهدت الحلقة 16 أيضا تعرض ابن رحاب وصابر لحمى شديدة وترسل أحلام لها زين برغم رفض رحاب لذلك، ويذهب معها للكشف على ابنها عز ، ويقوم صابر بمساعدة أمينة _ سلمى أبو ضيف_ في الهروب من شقيقها حمزة _ أحمد كشك _ ويخبأها في منزله بالفيوم ويخبر خالها الحاج سليم بذلك _ أحمد ماهر .

ويعلم شقيقها حمزة بهروبها فيذهب لخالها ويهدده بقتلها فيخبره أنه لن يستطيع ذلك لأن حملها من الجن العاشق ولن يسمح له بالقرب من أمينة ويأخذه للقيوم لمكان أمينة .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج .