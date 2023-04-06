أحداث مسلسل المداح الحلقة 15:  ظهور عماد بمنزل تاج وحمزة يحبس شقيقته أمينة

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 15 بطولة حمادة هلال ، ذهاب صابر المداح _ حمادة هلال_ لتاج _ يسرى اللوزي _ ويخبرها أن قرينه ظهر له وقام بتشكيكه في نسب ابنه عز ، لكنها قامت بتهدئة صابر وطالبته أن يمنحها ثقته وينصت لها أيضا في كل ماتقوله له .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 15

وعرضت أحداث الحلقة 15 أيضا قيام هايم_ محمد رياض_ بمحاولته السيطرة على شقيق صابر حسن _ خالد سرحان _ ويطلب منه عثوره على مقبرة آثار مقابل أموال كثيرة بمساعدة زوجته أحلام _ رانيا فريد شوقي ، كذلك قام حمزة_ أحمد كشك _ بحبس شقيقته أمينة _ سلمى أبو ضيف_ في غرفتها ، معتقدا أنها تقوم بخداعه وأن حملها من الجن العاشق كذبة .

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور عماد _ تامر شلتوت_ بمنزل تاج لأول مرة مما يثير شك أنها تتعاون مع الجن ضد صابر وذلك بسبب حرق عماد في أحداث الجزء الأول لمسلسل المداح .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه كوكبة من الفنانين أبرزهم محمد رياض وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز .