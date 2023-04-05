أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 : كشف حقيقة سيطرة الجن على عماد

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 بطولة حمادة هلال ، قيام دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ بزيارة صابر _ حمادة هلال_ وإخباره بحقيقة عماد _ تامر شلتوت_ الذي يسيطر عليه الجن وكيف اختفى بعد رؤية صابر الحلقات السابقة .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 14

وعرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 أيضا ، بحث صابر المداح عن زوجته رحاب _ هبة مجدي _ بعد تركها لمنزله ومعها طفلهما الحلقة الماضية ويعلم صابر من منال شقيقة رحاب _ دنيا عبد العزيز _ أن هناك تفاصيل تخص رحاب وأحلام الزوجة الثانية لشقيق صابر حسن_ خالد سرحان_ وقامت بإخباره عن قراءتها للفنجان والحلم الذي رأته لها .

كذلك التقى هايم _ محمد رياض_ بأحلام في منزله وقام بالتأكيد عليها ضرورة السيطرة على رحاب وأن تبعدها عن صابر لوقت أطول ، وظهرت هند بنت الأحمر _ لوسي_ لرحاب أيضا والتي تتخيل وجود أصوات غريبة في كنزلها تقوم بترديد كلامها دائما ويذهب صابر لمنزل والد رحاب غالب _ جمال عبد الناصر _ لاعتقاده انها موجودة هناك فيجد شبيه وهو من الجن ويحدث صراعا بينهما ، وتنتهى الحلقة بلقاء يجمع بين هند بيت الأحمر وهايم حيث تلقنه بعض التعليمات الخاصة بالمقربين من صابر المداح حيث تطلبه بأنه يحكم قبضته عليهم أكثر من ذلك.

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .