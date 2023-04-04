أحداث مسلسل «المداح» الحلقة 13 : «هايم» يتفق مع أحلام على رصد تحركات صابر

شهدت أحداث مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 13 بطولة حمادة هلال ، بقيام صابر المداح بشكه في تاج _ يسرى اللوزي _ ودكتور ابراهيم _ خالد زكي _ بعد ظهور عماد _ تامر شلتوت_ له نهاية الحلقة السابقة برغم حرقه في أحداث الجزء الأول للمسلسل .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 13

وعرضت الحلقة مغادرة رحاب زوجة صابر _ هبة مجدي _ لمنزل صابر ومعها طفلهما وقامت أحلام _ رانيا فريد شوقي_ بأخذها لمنزل جديد لايعرف مكانه صابر ، ويحاول صابر بقدراته غير العادية استرجاع مشهد خروج زوجته رحاب ومعها طفله ويبحث عنها حسن شقيق صابر _ خالد سرحان.

ويقوم الجن هايم _ محمد رياض _ بالاتفاق مع الجنية أحلام_ رانيا فريد شوقي _ برصد تحركات صابر وتقوم أحلام بزيادة شك صابر في زوجته رحاب .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .