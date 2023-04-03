أحداث مسلسل المداح الحلقة 12.. صابر المداح يتلقى عزاء والدته ويفزعه حديث الأمير

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 12 للجمهور بطولة حمادة هلال ، قيام صابر المداح _ بتلقي عزاء والدته التي توفيت الحلقة السابقة على يد شقيقته هبة_ هلا السعيد _ تحت تاثير السحر والجن الذي أمرها بتنفيذ هذا الأمر البشع وتم القبض عليها .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 12

كذلك شهدت الحلقة أيضا حضور تاج _ يسرى اللوزي _ عزاء والدة صابر والتحدث معه وتعزيته وسألت رحاب زوجة صابر_ هبة مجدي _ أمه الذي قامت بتربيته هل يمكن أن يقتل صابر ابنهما فأجابتها أنه من المستحيل أن يقوم بهذا الجرم أبدا .

ويلتقي صابر وتاج ورحاب بالأمير _ عبد العزيز مخيون_ وبمجرد حمله لطفل صابر يخبرهما أنه ليس ابنهما وينصرف سريعا لكن صابر يلحق به ويحاول سؤاله عما قاله لكن الأمير لايرد عليه ويتركه .

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب تاج وصابر لزيادرة دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ وأثناء استقباله لهما يتفاجأ صابر بظهور عماد زوج ابنة عم صابر برغم أنه تم حرقه في أحداث المداح الجزء الثاني وكانت صدمة كبيرة لصابر .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .