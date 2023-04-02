أحداث مسلسل «المداح» الحلقة 10: انهيارصابر بعد قتل شقيقته لوالدته وزوجته تطلب الطلاق

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 10 بطولة حمادة هلال ، دخول صابرالمداح على شقيقته هبة _ هلا السعيد _ وهي تقتل والدتهما _ حنان سليمان_ تحت تأثير السحر لينهار صابر _ حمادة هلال_ ويتم القبض على شقيقته وتذهب للسجن .

أحداث مسلسل المداح الحلقة 10

وتطلب رحاب _ هبة مجدي _ زوجة صابر أن يطلقها بعد حادث قتل شقيقته لوالدته دون معرفة سر ذلك، لكن تاتي والدة صابر له في الحلم وتطلب منه أن يقف بجانب اخته فيقرر الذهاب لها في السجن وتقول له هبة أن امه لم تكن هي المقصودة بالقتل وقامت بضربه على رأسه لتحاول قتله مرة ثانية حيث كان هو المقصود بدلا من والدته تحت تأثير السحر .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه محمد رياض ورانيا فريد شوقي وخالد سرحان .