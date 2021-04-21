أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. إطلاق نيران على مزرعة الخديوي (فيديو)

وعلى الجانب الأخر تأكدت قدرية أن الخديوي تعيش معه إمرأة أخري بالمزرعة وهو ما جعلها تطلب مقابلة الذهبي لتعريفها بمكان المزرعة .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 كان بها العديد من التفاصيل بين شخصيات المسلسل فقام عابد تيمور ( خالد الصاوي ) بالذهاب لعائلة غزل ( ياسمين عبد العزيز ) وهددهم بانها لو لم تعد لبيته مرة أخري وتركها للرجل الذي تعيش معه سيقوم بطرد العائلة بالكامل من عمارته التي يعيشون فيها .

كما اخبرهم أن صديقتها نادين ( دنيا عبد العزيز ) تجلس معها مما دعا والدها الإتصال بها على هاتف صديقتها وظلوا جميعا يترجوها ويخبروها انهم سيعيشون في الشارع وأنها ستكون سبب ذلك .

في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. الخديوي يرفض ذهاب غزل وقدرية تواجههم

وعلى الجانب الأخر تأكدت قدرية ( دينا فؤاد ) أن الخديوي ( احمد العوضي ) تعيش معه إمرأة أخري بالمزرعة وهو ما جعلها تطلب مقابلة الذهبي ( خالد سرحان ) لتعريفها بمكان المزرعة .

وبالفعل تذهب قدرية للقاء غزل والخديوي ، وأثناء حوارهما الذي كان يتمحور حول إصرار غزل على العودة لتيمور حتى لا يحدث أذي لأهلها ورفضه التام لهذه الفكرة ، تظهر قدرية وبمجرد حديثها معهم يسمعون ضرب طلقات نارية بقوة شديدة وتنتهى الحلقة .

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .