أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8 .. الخديوي يخطف أبو خاطر (فيديو)

تنتهي هذه الحلقة بأن الذهبي يجد الخديوي أمامه في منزله ليكون هذا اللقاء هو بداية الحلقة القادمة .

في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8 يحدث تطور كبير في علاقة الخديوي ( أحمد العوضي ) بغزل ( ياسمين عبد العزيز ) كما سيكشف فكرة عابد تيمور ( خالد الصاوي ) الجديدة باستغلال نادين ( دنيا عبد العزيز ) صديقة زوجته لزيارتها بمزرعة الخديوي ومعرفة كافة التفاصيل عنها .

وتظهر نادين وتيمور في منزله ويثبت الحوار بينهم أن نادين كانت تحاول الإيقاع به ، وأنه كان يعلم ذلك من البداية ، كما علم من حديثها معه أنه لو خسر أمواله سيخسرها هى الأخري .

عند قدوم نادين لمزرعة الخديوي تدخل مفاتن ( إيمان السيد ) خادمة غزل ، وقف أمامها لتخبرها أنها شخصية غير مريحة وانها تعرف الإنسان من مجرد النظر له ، وتؤكد لغزل أنها ستتأكد من حديثها قريبا فهى لا تشعر بذلك بلا سبب .

وتقوم غزل بتغيير حال المقيمين في المزرعة فتطلب من الخديوي أن يخرجوا جميعا ولكنه عوضا عن ذلك يجعلهم يطبخون ويقوموا بشوي لحوم كنوع من التغيير ، ثم تحاول اللعب معهم ولكنهم يرفضون ويعلنون عن استغرابهم فجميعهم بلطجية ، فتقرر أن تجعلهم يرقصون على اغانى المهرجانات وتظل تغيظ الخديدي حتى يطفي الأغاني ويجبرهم على الانصراف .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 8 .. الخديوي يخطف حسن أبو خاطر

انتهت الحلقة الماضية من المسلسل بظهور يد شخص يحمل مسدس موجه على أخو الخديوي وهو يحاول خطف حسن أبو خاطر ــ من قام رجاله بمحاولة خطف غزل من المزرعة ــ ويستطع الخديوي ضربه هو ومن معه ، ويأخذه إلي المزرعة بالفعل ، ويعمل الخديوي أن من اتفق معه على عملية الخطف هو الذهبي ( خالد سرحان ) .

فتنتهي هذه الحلقة بأن الذهبي يجد الخديوي أمامه في منزله ليكون هذا اللقاء هو بداية الحلقة القادمة .

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .