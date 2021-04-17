ثقافة وفنون

أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» الحلقة 5 … الخديوي وتيمور يعلنان الحرب

يقوم الخديوي بإقناع غزل بأن ترفع قضية خلع ضد زوجها ، وعندما تخبره أنها ستحاول تدبير مبلغ حمايتها يخبرها أنه يريد حمايتها ولا يريد منها أيه اموال .
سلوى عثمان 1:54 ص, الأحد, 18 أبريل 21 1:54 ص, الأحد, 18 أبريل 21

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ضمن أحداث مسلسل ” اللى مالوش كبير ” الحلقة 5 تكتشف غزل ( ياسمين عبد العزيز ) أن زوجها عابد تيمور ( خالد الصاوي ) قام بتأجير قاتل مأجور لقتلها ، وبعد أن يتركها بإحدي الشاليهات الخاصة به ــ بعد إيهامها فى الحلقة 4 أنه ملكها ــ يذهب القاتل لها ليفاجأ هو الأخر أنها المطلوب قتلها فيكشف عن وجهه لتجد نفسها أمام سيف الخديوي ( أحمد العوضي ) ــ البلطجي الذي كانت ستستأجره في وقت سابق لقتل زوجها ثم تغير رأيها .

ويقرر الخديوي ترك السكينة من يده ويقوم بتهدأتها وإخبارها أن زوجها سيدفع 20 مليون جنيه أمام قطع رقبتها وأن يقوم هو نفسه بتنفيذ العملية ، ويدخل عليهم تيمور ليخبرهم أنه كان يراقبهم من بعيد ليؤكد لها أنها لا تساوي شئ ، كما يخبرها أنه قام بسحب رصيدها من البنك بالكامل ، وتترجي غزل الخديوي حتى لا يتركها وعند ظهور بودي جاردات تيمور تقوم بإطفاء النور وتجري هي والخديوي معا .

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في اللى مالوش كبير الخديوي يحمي غزل ويجعلها تقيم في مزرعته

تخبر غزل الخديوي أنها لا تعرف مكانا تذهب إليه فيطمأنها ويخبرها أنه سيحميها رغم كل الصعوبات و يخبرها عند الوصول لمزعته أن زوجها من أكبر تجار السلاح وأنه سيقف أمامه ولن يتركها بمفردها ، وتتوطد علاقتهما ليخبرها في اليوم التالى أنه يتيم ولا يوجد لديه من عائلته سوي أخوهه الصغير مالك ، وتخبره هى أن العائلة بمعناها الحقيقي ليس كما عائلتها فتؤكد له أنها لا تعتبر عائلتها بل فقط بعض الأشخاص المستغلين .

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ويقوم الخديوي بإقناع غزل بأن ترفع قضية خلع ضد زوجها ، وعندما تخبره أنها ستحاول تدبير مبلغ حمايتها يخبرها أنه يريد حمايتها ولا يريد منها أيه اموال .

كما يقوم أحد أتباع الخديوي بأحضار أخته للجلوس مع غزل وتسليتها ولتشعر أكثر بالامان وتظهر ( ميزو ) في لقطة واحدة لتعلن عن قدومها بطريقة كوميدية .  

ويوقم عابد تيمور بتأجير أحد البلطجية الكارهين للخديوي ( خالد سرحان ) ليهجم على مزرعته ويخطف زوجته ، أما عائلة غزل فيظهرون معا يأكلون ويتسامرون دون معرفة تفاصيل ما حدث مع غزل ، وظهر في حديثهم أهتمامهم باموال زوجها فقط والعطايا التى يعطيها لهم .

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مسلسل ” اللي مالوش كبير ” بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وإيمان السيد ودينا فؤاد وأحمد صادق، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري .

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بقلم سلوى عثمان

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