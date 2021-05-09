ثقافة وفنون

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 .. أعداء الخديوي يقتلون مالك لكسره (فيديو)

قرر أبو خاطر اختيار مالك ليكون هو السبب في كسر الخديوي ولم يكتفوا بخطفه فقط ، بل اجتمعوا الأربعة وذبحوه بعد تكتيفه ، كما قاموا برمي جثمانه أمام مزرعة الخديوي .
سلوى عثمان 12:19 ص, الأثنين, 10 مايو 21 12:19 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 … الذهبي ( خالد سرحان ) وأخوه وأبو خاطر ( أحمد عبد الله محمود )، وواحد من الرجال الذين كانوا يعملون لدى الخديوي ( أحمد العوضي ) ، اجتمعوا الأربعة وأتفقوا على اختيار واحد من المقربين من الخديوي لخطفه إنتقاما مما فعله مع كل واحد منهم ، جاء الاختيار بين أربعة هم غزل ( ياسمين عبد العزيز ) زوجته ، ومالك ( محمود ياسين جونيور ) أخوه الصغير ، و فارس وسندس أطفاله الصغار .

قرر أبو خاطر اختيار مالك ليكون هو السبب في كسر الخديوي ولم يكتفوا بخطفه فقط ، بل اجتمعوا الأربعة وذبحوه بعد تكتيفه ، كما قاموا برمي جثمانه أمام مزرعة الخديوي .

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حاولت غزل تقريب الخديوي من عائلتها ، فعزمتهم لديها بالمنزل ، ولكنهم لم يتوافقوا مع الخديوي وكانت كل المواقف بينهم ليست مريحة .

كما قامت قدرية ( دينا فؤاد ) بالعودة لمنزل الخديوي اليوم التالى للمطالبة بأبنائها الذين قام بأخذهم بعد زواجها من الذهبي ، لكنه اخبرها أنهم سيتحدثون لاحقا في هذا الأمر ، وأن غزل لا علاقة لها بهذا الأمر .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

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مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط  .

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بقلم سلوى عثمان

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