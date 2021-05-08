أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26 … خطة الذهبي الجديدة ضد الخديوى (فيديو)

عداوة الذهبي والخديوي لن تنتهى ، وقام الذهبي بتجميع كل أعداء الخديوي للإتفاق على خطف واحد من الأشخاص الذين يحبهم الخديوي وهم غزل او مالك أو أحد أبنائه الصغار

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26 … قام مالك ( محمود ياسين جونيور ) بإخبار أخوه الكبير سيف الخديوي ( أحمد العوضي ) أنه يحب فتاة ولا يستطيع الابتعاد عنها ، ولكن هناك أزمة أن عائلتها لن توافق على هذا الارتباط لانهم يعلمون من هو الخديوي ، وبعد الضغط عليه يخبره أن يحب الأخت الصغري لمحمود الرحاوى ( أحمد سعيد عبد الغني ) رئيس مباحث المنطقة التي يسكنون فيها ، وهو ما يجعل الخديوي يضرب أخوه الصغير ويأمره بنسيان هذا الأمر برمته .

نجل الخديوي يحدثه عبر الهاتف ويخبره أن الذهبي ( خالد سرحان ) يعامله معاملة سيئة بعد أن تزوج والدته قدرية ( دينا فؤاد ) وهذا الأمر يجعل الخديوي يقرر أن يأخذ أبنه وبنته من حضانة طليقته ، ويذهب بهم للفيلا المتواجدة بها غزل ( ياسمين عبد العزيز ) ، وقدرية بدورها تقوم بالذهاب لمكان أبنائها وتطالبه بإعادتهم لها ، ولكنه يرفض ذلك بشدة ويخبرها أن السبيل الوحيد لإعادتهم هو رفع قضية عليه لانه لن يسمح بأن من يقوم بتربيتهم يكون الذهبي .

عداوة الذهبي والخديوي لن تنتهى ، وقام الذهبي بتجميع كل أعداء الخديوي للإتفاق على خطف واحد من الأشخاص الذين يحبهم الخديوي وهم غزل او مالك أو أحد أبنائه الصغار ، ولم يتفقوا على الشخص الذي سيقوموا بخطفه لتكون هذه الخطة جزءا من الحلقة القادمة .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .