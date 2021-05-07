أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25 .. اتهام الخديوي بقتل عابد تيمور (فيديو)

قدرية (دينا فؤاد) أخبرت الذهبي (خالد سرحان) أنها تزوجته فقط للانتقام من الخديوي وغزل، وأنه كان يعلم ذلك، وأكدت له أنه لن يلمسها إلا لو انتقم منهم .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 25 .. رغم انتحار عابد تيمور ( خالد الصاوي ) الحلقة الماضية، فإن الحاوى، رئيس المباحث (أحمد سعيد عبد الغني) شك مباشرة في سيف الخديوي ( أحمد العوضي )، نظرًا لأنه تزوج من غزل (ياسمين عبد العزيز) وبينهما انتقام متبادل بعد أن قام تيمور بحبسها في قضية مخدرات زورًا.

ورغم أن الخديوي ذهب له بالفعل للقسم، لكنه لم يثبت عليه شيء فتركه، وعندما علمت غزل ظهرت عليها ملامح الحزن، وقالت للخديوي إنها لن تشمت في وفاة أى شخص حتى لو كان من قام بأذيتها من قبل.

وقدرية (دينا فؤاد) أخبرت الذهبي (خالد سرحان) إنها تزوجته فقط للانتقام من الخديوي وغزل ، وأنه كان يعلم ذلك، وأكدت له أنه لن يلمسها إلا لو انتقم منهم.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .