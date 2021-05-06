أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24.. انتحار عابد تيمور (فيديو)

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24.. في نهاية هذه الحلقة حدث الأمر غير متوقع ، فظهر عابد تيمور ( خالد الصاوي ) في مشهد وظل يحدث نفسه في مونولوج شديد الشاعرية والحزن ، يعبر عن أنه لا يستطيع العيش بدون غزل ( ياسمين عبد العزيز ) وظل يعدد مزاياه وعيوبه، وأنها كانت فقيرة ولا تحلم بالزواج من رجل مثله.

ارتدي تيمور أفضل الملابس ، وظهر في ابهي صورة ، وكان العشاءء أمامه شديد الفخامة ، وشرب خمر فاخر ، وسيجار غالى الثمن ، وفي آخر لحظة أخرج المسدس واطلق النار على رأسه بسرعة .

وقبل هذا المشهد شديد التراجيدية ، اكتشفت غزل خيانة صديقتها الأقرب لها نادين ( دنيا عبد العزيز ) عندما علمت انها تزوجت من طليقها عابد تيمور ، وظلت تفكر في إمكانية حدوث ذلك في هذه الظروف ، وأسباب خيانة نادين لها.

كما أخبر الخديوي ( أحمد العوضي ) رفعت الذهبي ( خالد سرحان ) بعد ان علم أنه تزوج من طليقته قدرية ( دينا فؤاد ) أنه سيقتله ، وقبل ذلك سيأخذ أبنائه من قدرية لأنه لن يسمح بأن يربيهم شخصية كشخصية الذهبي .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .