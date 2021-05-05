ثقافة وفنون

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 … تيمور يتراجع عن الانتقام (فيديو)

وبالفعل تزوج الخديوي وغزل في فرح كبير ، كما كان لعلاقتهما الجديدة مشاهد كثيرة ، ومنها المشهد الذي طلب فيه الخديويو من غزل افطارا مكون من ( العكاوى والكوارع ولحمة الرأس ) ، وهي بدورها تركت له الغرفة وخرجت بعد سماعها هذا الافطار الغريب .
سلوى عثمان 1:33 ص, الخميس, 6 مايو 21 1:33 ص, الخميس, 6 مايو 21

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 …قرر عابد تيمور ( خالد الصاوي ) الانتقام من سيف الخديوي ( أحمد العوضي ) ، وآمر بقتله بعد كتب كتابه على غزل ( ياسمين عبد العزيز ) كما آمر رجاله بتصوير واقعة القتل ( لايف ) ولكنه في اللحظة التى كان سيطلق القناص الرصاصة على صدر الخديوي تراجع عابد تيمور عن الانتقام ، وطلب منهم التراجع عن عملية القتل .

وبالفعل تزوج الخديوي وغزل في فرح كبير  ، كما كان لعلاقتهما الجديدة مشاهد كثيرة ، ومنها المشهد الذي طلب فيه الخديويو من غزل افطارا مكون من ( العكاوى والكوارع ولحمة الرأس ) ، وهي بدورها تركت له الغرفة وخرجت بعد سماعها هذا الافطار الغريب .

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عرض عابد تيمور على نادين ( دنيا عبد العزيز ) 20 مليون جنيه لكي تتركه ولا تتحدث مرة آخري في موضوع إعلان زواجهما ، ولكنها رفضت هذا المبلغ فأخبرها أن المأذون سيأتى خلال ساعات .

فوجئ الخديوي بزواج قدرية ( دينا فؤاد ) طليقته ، من الذهبي ( خالد سرحان ) غريمه الأكبر في مجال البلطجة ، وهذه المفاجئة هى التي انتهت بها حلقة اليوم .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

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مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .

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بقلم سلوى عثمان

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