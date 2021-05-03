أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 … قدرية تحاول تشويه وجه غزل (فيديو)

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 … قامت قدرية ( دينا فؤاد ) بالذهاب لغزل ( ياسمين عبد العزيز ) في السجن لتهديدها وإخبارها أنها تستطيع إخراجها من السجن بشرط ان تبتعد عن الخديوي ( أحمد العوضي ) ، وغنها لو رفضت سيكون مكوثها في السجن من أسوا ما يكون لانها لن تتركها في حالها .

وقامت والدة غزل ( عايدة رياض ) بالكذب عليها بأن والدها كان معها ولكنه لم يستطيع الدخول لأن الزيارة مسموحة لاثنين فقط في كل مرة ، كما ان مفاتي ( إيمان السيد ) لم تستطع الدخول هي الأخري الزيارة ولكنها رأت قدرية وهى خارجة من مكان الزيارة ، فأخبرت الخديوي أن سبب عدم دخولها أن قدرية سبقتها ودخلت مكانها .

ذهب الخديوي لقدرية لمعرفة سبب وجودها عند غزل ، وحدث خلاف بينه وبين والدها ( أحمد صادق ) والذي أصيب بوعكة صحية شديدة جراء ما قام به الخديوي مع أبنته ومعاملته السيئة معه .

وقف الخديوي امام رجاله واخبرهم أنه أخطأ عندما قام بالوقوف بجانب غزل وترك عمله الاساسي حتى أن اسمه في السوق اهتز وأصبح هناك مجموعات آخري جديدة أشهر منه ، ووعدهم بتركيزه في عمله فقط .

لم تترك قدرية غزل كما قال لها الخديوي بل قامت بتأجير واحدة من السجينات لتشويه وجهها في السجن ، وانتهت الحلقة بواحدة من صديقات غزل تفتح زجاجة وتقف أمام سريرها وهي نائمة .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .