ثقافة وفنون

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 … غزل تبدأ حياتها الجديدة في السجن (فيديو)

عندما خرجت غزل لمقابلة الذين جاءوا لزيارتها وحدت أمامها قدرية ( دينا فؤاد ) طليقة الخديوي ، بعد أن رفض للمرة الثانية العودة لها ومسامحتها وانتهت الحلقة على هذا اللقاء .
سلوى عثمان 11:50 م, الأحد, 2 مايو 21 11:50 م, الأحد, 2 مايو 21

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 … لم يستطع الخديوي ( احمد العوضي ) الوصول لغزل ( ياسمين عبد العزيز ) في الوقت المناسب بالرجل الذي سيشهد بانه من وضع لها كيس المخدرات في شنطتها باوامر من عابد تيمور ( خالد الصاوي ) وحكم عليها بسبعة سنوات ، وبالفعل دخلت السجن وبدأت التعايش مع أوضاعه والتعرف على السجينات ومنهم كبيرة العنبر الذي ستقيم فيه حتى الإنتهاء من إعادة المحاكمة .

هرب الرجل الذي قام بفعل ذلك بغزل بعد الحكم عليها ومازال الخديوي يبحث عنه ليكون هناك فرصة لإعادة محاكمتها مرة آخري والحكم لها بالبراءة .

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وفي يوم الزيارة قال مينا ( محمود حافظ ) للخديوي أن مفاتن أخته ( إيمان السيد ) وافقت النيابة لها على زيارة غزل في السجن ، وأخبره الخديوي أنها ستسعد لرؤيتها لأن النيابة رفضت طلبه بالزيارة .

ولكن عندما خرجت غزل لمقابلة الذين جاءوا لزيارتها وحدت أمامها قدرية ( دينا فؤاد ) طليقة الخديوي ، بعد أن رفض للمرة الثانية العودة لها ومسامحتها وانتهت الحلقة على هذا اللقاء .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

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مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط  .

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بقلم سلوى عثمان

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