ثقافة وفنون

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 …انتقام تيمور من غزل بحبسها (فيديو)

رفض سيف الخديوي ترك غزل وبالفعل وصل لمن وضع لها المخدرات ويوم الحكم حاول الوصول به إلى المحكمة ليدلو بشهادته ، ولكن حادثة في الطريق منعتهم من الوصول في الموعد
سلوى عثمان 11:54 م, السبت, 1 مايو 21 11:54 م, السبت, 1 مايو 21

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 … بعد انتقام عابد تيمور ( خالد الصاوي ) من غزل ( ياسمين عبد العزيز ) بوضع كيس من المخدرات في شنطتها من خلال رجل من رجاله ، تم حبسها طبقا لقرارات النيابة ، وفي هذه الفترة كان الخديوي ( احمد العوضي ) يحاول الوصول لمن قام بوضع المخدرات لها .

عائلة غزل إنقسمت بين مجموعة تبحث عن مصلحتها ومجموعة آخري صعبت عليهم ما حدث لها ، لكن أكثرهم وقوفا جمبها كان زوج أختها ـ الذي حضر معها من أول يوم فى النيابة ، وقالت غزل للمحامى يخبر الخديوي أنها لن تزعل لو قرر تركها فقد قام بما طلبته منه وطلقها من زوجها .

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رفض سيف الخديوي ترك غزل وبالفعل وصل لمن وضع لها المخدرات ويوم الحكم حاول الوصول به إلى المحكمة ليدلو بشهادته ، ولكن حادثة في الطريق منعتهم من الوصول في الموعد ، فحكمت المحكمة عليها بالسجن المشدد سبعة سنوات مع الشغل .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

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مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط  .

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بقلم سلوى عثمان

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