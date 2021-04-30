أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 .. «غزل» متهمة في قضية مخدرات (فيديو)

يقوم الرحاوى والقوة الأمنية بتفتيش سيارة الخديوي وشنطة غزل، ليجدوا في حوزتها كيس به مخدرات، وتنتهى الحلقة على هذه المفاجئة الجديدة

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 .. قابل سيف الخديوي (أحمد العوضي) أكبر مورد سلاح لعابد تيمور (خالد الصاوي) في مصر، واتضح أن الخديوي كان قد أنقذ حياته من قبل، وهذا ما جعله يساعده في تعريفه بمعلومات عن أكبر شحنة سيكون بشرائها تيمور منه، وتوصيلها لتاجر آخر، وكان الاتفاق بعرقلة الشحنة لوقت مؤقت حتى يتم تطليق غزل (ياسمين عبد العزيز) ثم يتكر الشحنة مرة أخرى حتى لا يصاب المورد بأذى في عمله.

وبالفعل يقوم مينا (محمود حافظ) وباقي رجال الخديوي بعرقلة الشحنة، ويذهب الخديوي وغزل لمكان عابد تيمور ليخبره ما حدث للشحنة، ويطلب منه تطليقها، ليتم تحريك سيارات الشحنة وهو ما يرضخ له تيمور بالفعل.

وبعد أن يتم الطلاق بالفعل يقول تيمور لغزل إنها لن تعيش في أمان بعد الآن، وبمجرد تحركه يصل البوليس وعلى رأسهم محمود الرحاوى (أحمد سعيد عبد الغني) رئيس المباحث، ويقوم هو والقوة الأمنية بتفتيش سيارة الخديوي وشنطة غزل ، ليجدوا في حوزتها كيس من الهيرون ، وتنتهى الحلقة على هذه المفاجئة الجديدة.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .