أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16 .. كمين الخديوي لعابد وضربه للذهبي (فيديو)

أمهل الخديوي 24 ساعة لتيمور فرصة حتى يقوم بتطليق غزل ، وعاتبه على تأجير سيدات لضرب زوجته ولكنه أكد له أنه لا يقوم بمثل هذه الامور وتأكد أن غزل بخير

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16 … وقعت المواجهة الأولى بين سيف الخديوي ( أحمد العوضي ) و عابد تيمور ( خالد الصاوي ) بعد أن قام مالك ( محمود ياسين جونيور ) بتسليمه لأخوه في أحدي شققهم ، فذهب تيمور على العنوان الذي أعطاه مالك على اعتبار أنه سيجد غزل ( ياسمين عبد العزيز ) وبدلا من ذلك وجد الخديوي ورجاله في انتظاره .

أمهل الخديوي 24 ساعة لتيمور فرصة حتى يقوم بتطليق غزل ، وعاتبه على تأجير سيدات لضرب زوجته ولكنه أكد له أنه لا يقوم بمثل هذه الامور وتأكد أن غزل بخير ، وعند نزوله طلب من الحارس الشخصي الذي كان معه ألا يخبر أحد بما حدث لهم .

واستنبط الخديوي وغزل ومينا ( محمود حافظ ) أن قدرية ( دينا فؤاد ) هي الوحيدة التي لها مصلحة فى ضرب غزل ، وعندما ذهب الخديوي للمنزل الموجود فيه قدرية علم من بنته أنها فى منزل زغروطة ( بدرية طلبة ) وفوجئ عندما ذهب لهناك أن الذهبي ( خالد سرحان ) موجود هناك ، فقاموا بالعراك معا واستطاع الخديوي ضربه .

استقبلت غزل رسالة صوتية من أختها تخبرها بانها تريد أن تقابلها فى احد الكافيهات ، ورغم تخوف الخديوي إلا أنه ذهب معها لحمايتها وظهر مجموعة سيارات بها مجهولين حاولوا إصابتهم بإطلاق أعيرة نارية ، ورغم أن الخديوي استطاع الهرب منهم إلا أنه أصيب برصاصة افقدته الوعي بعد ركنه للسيارة ,

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc ، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .