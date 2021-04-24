أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 … رئيس المباحث يداهم مزرعة الخديوي (فيديو)

قام محمود الحاوي رئيس المباحث باقتحام مزرعة الخديوي لعلمه من أحد رجال الذهبي بوجود شحنة مخدرات سيتم نقلها وتخزينها بالمزرعة ، ويكتشف الخديوي قدوم الشرطة ويخفي البضاعة فلا يجدوا شيئا

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 يأتي في مقدمها اكتشاف غزل ( ياسمين عبد العزيز ) أن نادين ( دنيا عبد العزيز ) تقيم علاقة مع أخوها الكبير ، فتقوم زوجة أخيها بمواجهة نادين وتحكى لغزل تفاصيل اكتشافها لخيانة زوجها لها .

والخديوي ( أحمد العوضي ) تحدث مع غزل على التليفون المحمول الخاص بمفاتن ( إيمان السيد ) وأخبرها أن قام بتطليق قدرية ( دينا فؤاد ) كما طلب منها عدم استفزاز عابد تيمور ( خالد الصاوي ) ولكنها اخبرته أنها قامت باستفزازه بالفعل وحذرته من أنه هدد بقتله .

وتحدثت غزل مع مفاتن في انها تحب الخديوي لكنها لا تدري مدى صحة ذلك نظرا لانه بلطجى وقاتل واخبرتها مفاتن أن الحل في انها تثنيه عن هذا الطريق بعد الطلاق مع تيمور والزواج منه .

قام محمود الحاوي ( أحمد سعيد عبد الغني ) رئيس المباحث باقتحام مزرعة الخديوي لعلمه من أحد رجال الذهبي ( خالد سرحان ) بوجود شحنة مخدرات سيتم نقلها وتخزينها بالمزرعة ، ويكتشف الخديوي قدوم الشرطة ويخفي البضاعة فلا يجدوا شيئا .

كما يقوم الذهبي بإقناع فارس الخديوي ( محمود ياسين جونيور ) بضرورة التحدث مع عابد تيمور وتنتهى الحلقة على لقطة تجمع بين فارس أخو الخديوي الصغير وتيمور معا .

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 12 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .