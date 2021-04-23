أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 .. «غزل» تخبر «تيمور» أنها تحب الخديوي (فيديو)

قدرية تقابل الذهبي على سطح بيتها ويراهما فارس أخو الخديوي، وعندما يواجهها فارس يدخل عليهم الخديوي ويعلم أنها كانت تقابل الذهبي فيعتدي عليها بالضرب، ويقوم بتطليقها وترك المنزل

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 .. قامت غزل (ياسمين عبد العزيز) بإخبار زوجها عابد تيمور (خالد الصاوي) بأنها تحب الخديوي (أحمد العوضي) وأنها لا تريد الحياة معه، كما أكدت له أنه لا يستطيع الوقوف أمامه أو إيذاءه، وأنها تعيش معاه حاليًا فقط بسبب ضغطه عليها بتهديدها بطرد أهلها من عمارته.

قدرية (دينا فؤاد) تقابل الذهبي (خالد سرحان) على سطح بيتها ويراهم فارس (محمود ياسين جونيور) أخو الخديوي، وعندما يواجهها فارس يدخل عليهم الخديوي، ويعلم أنها كانت تقابل الذهبي فيعتدي عليها بالضرب، ويقوم بتطليقها وترك المنزل.

ونادين (دنيا عبد العزيز) تستكمل طريقتها فى التجسس على غزل لصالح عابد تيمور بالتقرب منها أكثر لمعرفة تفاصيل أكثر عنها، وعن الخديوي لتبليغ تيمور بها.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 11 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح، ويعانى اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي، وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط.