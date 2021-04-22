ثقافة وفنون

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10 غزل تعود لتيمور رغم رفض الخديوي (فيديو)

مشاجرة بين قدرية زوجة الخديوي وبين غزل
سلوى عثمان 12:54 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 12:54 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10 كان بها الكثير من التطورات في المسلسل وأهمها هو رضوخ غزل ( ياسمين عبد العزيز) للضغط عن طريق إخبارها بطرد أهله الو لم تعد لزوجها عابد تيمور (خالد الصاوي ) ورغم أن الخديوي (أحمد العوضي ) رفض بشدة ما قررت القيام به إلا أنه لم يستطع إقناعها بغير ذلك، خاصة أنها علمت أنه متزوج.

قدرية (دينا فؤاد) زوجة الخديوي بعد قيامها بالذهاب للمزرعة ورؤيته مع غزل ضرب نارا كثيفا على المرزعة وهو ما دفعه لحمايتهن بأن وضعهم معا في غرفة واحدة وقامت بينهم خناقة وصلت للتشابك بالأيدي وقام هو بالفصل بينهم.

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كما أن أصوات إطلاق النار اكتشف المشاهدون أنها من أبو خاطر الكبير والذي خطف نجله (أحمدعبد الله محمود ) ورجاله بالمزرعة، وكان ذاهبا لإحضاره ولكن الخديوي استطاع توقيفه وطلب منه 200 ألف جنيه تأديبا لهم على ما فعلوه بمهاجمة المزرعة مرتين الأولى لخطف غزل والثانية لاسترجاع أبو خاطر الابن.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

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مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .

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بقلم سلوى عثمان

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