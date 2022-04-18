أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 : جوني يكتشف سبب فشل فيديوهاته ويتوعد هجرس

شهدت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي ، حزن مربوحة زوجة الكبير " رحمة أحمد " بسبب تعليقه لها أنها " عفشة " وحينما أخبرت جوني شقيق الكبير بذلك قال لها " ادخلي…

شهدت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي ، حزن مربوحة زوجة الكبير ” رحمة أحمد ” بسبب تعليقه لها أنها ” عفشة ” وحينما أخبرت جوني شقيق الكبير بذلك قال لها ” ادخلي على روابط وخدي من المنتديات على الانترنت حاجات تغيرك ” لان الراجل يحب حينما يعود لمنزله ان يجد زوجته في أفضل شكل .

وحينما سألته مربوحة عن سبب خيبته قال لها جوني أنه قام بنشر فيديو على صفحته لكن لم يحقق سوى 9 متابعين فقط منهم مربوحة وهو نفسه شاهده مرتين ، وفجأته مربوحة ان سبب فشل فيديوهاته هجرس” محمد سلام” لانه قام بتصوير فيديو للناس على صفحته يخبرهم ان جوني سيقوم بالضحك عليهم وتصوير فيديو مع شخص طلب منه ان يمثل عليهم أنه غلبان .

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا ، ويتواجد في الجزء السادس شخصيات جديدة مثل رحمة أحمد ومصطفى غريب والطفل عبد الرحمن طه وغيرهم .