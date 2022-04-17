أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 15 : مربوحة تفاجأ الكبير بمشاهدة فيديوهات على الانترنت

مواقف كوميدية جديدة جمعت بين الكبير ” النجم أحمد مكي ” وشقيقه جوني وزوجة الكبير مربوحة التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رحمة أحمد وذلك في أحداث الحلقة 15 لمسلسل الكبير قوي 6 ، حيث أمسك الكبير بزوجته مربوحة وهي تشاهد فيديوهات على الانترنت وكان يريد ضربها ب” المركوب ” لكنها هربت منه وحينما سأله جوني ماسبب انزعاج زوجها الكبير منها قال له الكبير أنها تشاهد فيديوهات على الانترنت .

واكشتف الكبير وجوني انها كانت تشاهد فيديوهات للحاجة كسبانة التي تقوم بعمل أكلات طبخ أكلة ” كفتة في غرفة النوم ” ، وفوجئ جوني ان هذه السيدة تمتلك فانز عبر حسابها الشخصي عددهم يصل الى 500 الف متابع وسبب ذلك صدمة كبيرة لجوني .

ثم قرر جوني أن يقوم بعمل فيديوهات في المزاريطة مثل الحاجة كسبانة وقام بمقابلة هدرس ” محمد سلام” للاتفاق معه على نوعية هذه الفيديوهات .

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.