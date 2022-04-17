ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 15 : مربوحة تفاجأ الكبير بمشاهدة فيديوهات على الانترنت

يعرض يوميا على قناة أون وأون دراما
أحمد حمدي 7:30 ص, الأحد, 17 أبريل 22 7:30 ص, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

مواقف كوميدية جديدة جمعت بين الكبير ” النجم أحمد مكي ” وشقيقه جوني وزوجة الكبير مربوحة التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رحمة أحمد وذلك في أحداث الحلقة 15 لمسلسل الكبير قوي 6 ، حيث أمسك الكبير بزوجته مربوحة وهي تشاهد فيديوهات على الانترنت وكان يريد ضربها ب” المركوب ” لكنها هربت منه وحينما سأله جوني ماسبب انزعاج زوجها الكبير منها قال له الكبير أنها تشاهد فيديوهات على الانترنت .

اقرأ أيضا  مسلسل المشوار الحلقة 15 .. كشف علاقة ماهر وعزة السابقة يفتح الباب لمشكلة جديدة

واكشتف الكبير وجوني انها كانت تشاهد فيديوهات للحاجة كسبانة التي تقوم بعمل أكلات طبخ أكلة ” كفتة في غرفة النوم ” ، وفوجئ جوني ان هذه السيدة تمتلك فانز عبر حسابها الشخصي عددهم يصل الى 500 الف متابع وسبب ذلك صدمة كبيرة لجوني .

ثم قرر جوني أن يقوم بعمل فيديوهات في المزاريطة مثل الحاجة كسبانة وقام بمقابلة هدرس ” محمد سلام” للاتفاق معه على نوعية هذه الفيديوهات .

اقرأ أيضا  تترات دراما رمضان بأصوات الحجار ومدحت صالح ونانسي عجرم وأنغام

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 : السيسي يفسد خطة خيرت الشاطر

أحمد حمدي 7:33 ص, الأحد, 17 أبريل 22

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 : علاء يودع والدته ويصل تنظيم داعش استعدادا لمهمته

أحمد حمدي 7:31 ص, الأحد, 17 أبريل 22

مطربون يشاركون في رمضان بحفلات الخيم الرمضانية.. «بيزنس مربح ومتعة للجمهور»

أحمد حمدي 12:57 ص, الأحد, 17 أبريل 22

مسلسل المشوار الحلقة 15 .. كشف علاقة ماهر وعزة السابقة يفتح الباب لمشكلة جديدة

سلوى عثمان 6:18 م, السبت, 16 أبريل 22

مسلسل يوتيرن الحلقة 15 .. دكتور حاتم يواجه ابنه ياسر بسرقة المستشفى

رحاب صبحي 6:16 م, السبت, 16 أبريل 22

مسلسل توبة الحلقة 15.. توبة يقرر الزواج من إحسان ويخطط للانتقام من سيد الأجنبى

رحاب صبحي 6:13 م, السبت, 16 أبريل 22