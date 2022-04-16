أحداث مسلسل «الكبير قوي 6» الحلقة 14: العتر يواجه سخرية جليلة بموقف إنساني يسعد الكبير

قدمت حلقات مسلسل «الكبير قوي 6» خلال الأيام الماضية في شهر رمضان وجبة كوميدية أسعدت الجمهور في مصر والوطن العربي.

وشهدت أحداث مسلسل «الكبير قوي 6» الحلقة 14، تعرض ابن الكبير “النجم أحمد مكي” لتنمر وسخرية شديدة من طفلة في المدرسة “جليلة” ووصفت العتر ابن الكبير بألفاظ سيئة بسبب جسده الضخم وهو مازال طفلا وقام بالشكوى لوالده الكبير وحاول اختطافها في منزله بالمزاريطة للسخرية منها لكن قامت بعمل تحد مع الكبير وانتصرت عليه هو ورجالة فزاع وأشرف “هشام اسماعيل وحسين أبو حجاج”.

وكانت مفاجأة الحلقة 14 ، انضمام العتر ابن الكبير لفريق التمثيل بالمدرسة وتقديمه بطولة مسرحية الجميلة والوحش وفوجئ أن بطلة المسرحية هي الطفلة “جليلة” وحينما كان يعرضانها أمام الجمهور وأدارة المدرسة بوجود الكبير وزوجته مربوحة حاولت جليلة السخرية من العتر وأرهبته ثم وقعت فجأة على الأرض فأصبحت أسنانها مكسورة لكن فاجأها العتر بعمل موقف إنساني معها أسعد والده الكبير فلم يسخر منها بل ساعدها أمام الجميع أن تمثل بشكل عادي معه وأكد للجمهور أن ذلك حدث معه حينما أصبح ضخما ووجد سخرية من الناس على شكله بدلا من أن يقفوا بجانبه باستثناء مربوحة التي قالت له “يجب أن تبقى مثلما تحب أنت ولاتتغير” .

مسلسل الكبير قوي 6 إخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.